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ISW розкрив справжні територіальні амбіції Кремля

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ISW розкрив справжні територіальні амбіції Кремля
Плани Путіна виходять далеко за межі Донбасу
фото: Getty images

Заяви Путіна про «історичну Росію» свідчать про претензії на південь і схід України

Російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати територіальні амбіції, які виходять далеко за межі Донецької області. Його останні заяви про так звані історичні російські землі свідчать, що Кремль не відмовився від планів встановити контроль над значно більшою частиною України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 23 жовтня.

Аналітики звернули увагу на заяву Путіна від 22 жовтня, коли він назвав окуповані українські території «землями історичної Росії». Водночас російський диктатор відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського заморозити нинішню лінію фронту в межах домовленостей про припинення вогню.

За оцінкою ISW, використання Путіним поняття «історична Росія» може бути відсиланням до так званої Новоросії – вигаданого російською пропагандою історико-політичного утворення, яким Кремль намагається обґрунтувати претензії на південні та східні регіони України.

Аналітики пояснюють, що російська концепція «Новоросії» охоплює не лише Крим і чотири області, які Москва незаконно оголосила анексованими: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. До неї Кремль також зараховує Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

На думку ISW, територіальні претензії Путіна не обмежуються вимогою передати Росії підконтрольну Україні частину Донеччини. Зокрема, Москва претендує на решту територій областей, які оголосила своїми, хоча не контролює їх повністю. За оцінками аналітиків, ідеться про 20,5% Донецької області, 24,5% Запорізької, включно із Запоріжжям, та 30% Херсонської області, зокрема місто Херсон.

Під час виступу 22 жовтня російський диктатор також цинічно заявив, що нібито останні генетичні дослідження підтверджують його твердження про росіян та українців як «один народ». Аналітики розглядають ці слова як чергову спробу виправдати територіальні претензії Росії до України.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що Кремль використовує мирні переговори зі США для отримання економічних поступок, які дозволили б Росії продовжувати фінансувати війну проти України. За їхньою оцінкою, Москва прагне домогтися послаблення санкцій, зокрема обмежень на експорт енергоносіїв, а також припинення українських ударів по російських НПЗ. Водночас російське керівництво не демонструє готовності до компромісів і розраховує продовжувати наступальні операції.

Експерти вважають, що Путін продовжує наполягати на досягненні всіх початкових цілей війни, серед яких – фактична капітуляція України. Кремль розглядає переговори насамперед як інструмент примусу Києва до прийняття російських умов, а не як можливість досягти компромісної мирної угоди.

Окрім територіальних вимог до України, Путін висловив готовність обговорювати майбутню архітектуру європейської безпеки. ISW пов'язує цю заяву з ультимативними вимогами, які Москва висунула Заходу в грудні 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення.

Тоді Росія вимагала обмежити розміщення військ і озброєнь НАТО в державах, що приєдналися до Альянсу після 1997 року, а також фактично надати Москві право впливати на проведення окремих військових навчань. Аналітики зазначають, що такі вимоги суперечать нинішній присутності американських військ у Польщі та країнах Балтії. 

Раніше видання The New York Times повідомило, що російському диктатору Володимиру Путіну вдалося частково відокремити економічні відносини зі США від війни проти України.

За оцінкою видання, адміністрація Дональда Трампа послабила санкційний тиск на Москву та розпочала обговорення нових торговельних угод, тоді як Кремль не пішов на суттєві поступки щодо завершення війни. Зокрема, сторони обговорюють співпрацю в енергетиці, постачання російських добрив і можливе відновлення експорту газу до Європи.

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Теги: росія путін війна ISW

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