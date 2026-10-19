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У Польщі затримано курсанта з України за підозрою у шпигунстві

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Польщі затримано курсанта з України за підозрою у шпигунстві
До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі
фото: Facebook/ Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej

Під час затримання в чоловіка вилучили кілька телефонів, документи, печатки, іноземну валюту та золото

У польському місті Лодзь військова жандармерія затримала учасника курсу підготовки резервістів при Військовій медичній академії. За неофіційною інформацією, чоловіка підозрюють у шпигунстві. Він має польське та українське громадянство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Затримання відбулося за дорученням районної прокуратури Лодзь-Полісся. До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі.

За даними журналістів, під час затримання в чоловіка знайшли кілька мобільних телефонів, комплекти документів, печатки, значну суму грошей у різних валютах і золото. Затриманого називають Василієм.

Факт затримання одного з учасників курсу підтвердив речник Військової медичної академії в Лодзі Адам Стемпка. Водночас представник військової жандармерії підполковник Даріуш Розкош заявив, що відомство наразі не надає інформації про можливу підозру та порадив звертатися до прокуратури.

Версію про шпигунство польські журналісти наводять із посиланням на неофіційні дані. Правоохоронці публічно не уточнили, які саме дії інкримінують затриманому та на користь якої держави він міг діяти.

Як зазначає видання, це не перший нещодавній випадок затримання в Польщі у справі про ймовірне шпигунство. У лютому військова жандармерія спільно зі Службою військової контррозвідки затримала багаторічного працівника Міністерства оборони Польщі, якого підозрюють у співпраці з білоруськими спецслужбами.

Варто нагадати, що польська влада звинуватила російські спецслужби в організації підпалу станції супутникового зв'язку Starlink, розташованої приблизно за 40 кілометрів від Варшави. За підозрою у причетності до диверсії на території Німеччини затримали двох громадян Туреччини. Польські посадовці вважають інцидент черговим проявом гібридної війни з боку Росії.

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Теги: Польща шпигун війна українці

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