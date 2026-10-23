Лубінець розповів про три домовленості стосовно окупованих Олешок

Гуманітарна місія передбачає припинення вогню, доставку допомоги та можливість виїзду цивільних

Україна та Росія домовилися про забезпечення режиму тиші, доставку гуманітарного вантажу й вільне пересування цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Реалізація гуманітарної місії буде складною та відбуватиметься поступово. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Главком».

«У межах нашої угоди: перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, третє – буде забезпечено вільне пересування цивільного населення з Олешок», – сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, переговори з українського боку він проводив особисто, а з російського – уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова. Він подякував першій леді США Меланії Трамп та її команді за зусилля й координацію між переговорними групами України та Росії.

Омбудсмен закликав обережно поширювати публічну інформацію про перебіг гуманітарної місії, оскільки її реалізація потребує поетапних дій.

«Операція буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації. Тому я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції», – наголосив Лубінець.

Він додав, що українська сторона робить усе можливе, щоб урятувати людей, які залишаються в Олешках.

Раніше Білий дім повідомив, що за сприяння Меланії Трамп Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. За заявою американської сторони, перемир’я має розпочатися 29 жовтня.

Водночас окупанти заявили про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 3:00 за київським часом 27 жовтня. Подальші кроки гуманітарної операції мають відбуватися поступово.

У тимчасово окупованих Олешках склалася критична гуманітарна ситуація: мешканці мають обмежений доступ до їжі, ліків, чистої води та електроенергії, а евакуацію ускладнюють заміновані дороги й постійні атаки.