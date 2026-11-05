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Мелоні висунула вимогу ЄС щодо переговорів про завершення війни в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мелоні висунула вимогу ЄС щодо переговорів про завершення війни в Україні
Прем'єр-міністерка заявила, що неувизначеність Європи грає на руку противникам миру
фото: Imago

Джорджа Мелоні закликала європейських лідерів узгодити, хто представлятиме Євросоюз під час контактів щодо врегулювання війни

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз визначити єдиних представників для участі в переговорах щодо завершення війни в Україні. На її думку, численні паралельні ініціативи та різні формати контактів створюють плутанину й послаблюють позиції Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Мелоні наголосила, що нинішній підхід до переговорного процесу підриває довіру до ЄС. Вона запропонувала обговорити координацію європейської позиції на неформальному саміті в Дубліні, а остаточне рішення ухвалити під час зустрічі лідерів у грудні.

«Проєктуючи образ Європи, яка діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче продовження цієї війни», – написала італійська прем'єрка.

Останніми тижнями радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії брали участь у зустрічах з американськими й українськими посадовцями. Вони також проводили переговори в Осло та Брюсселі.

Крім того, президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії спілкувалися телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.

Мелоні вважає, що такі паралельні контакти не сприяють досягненню спільної мети. Вона наполягає, що ЄС має визначити, хто саме та з яким мандатом представлятиме блок за столом переговорів щодо України.

Нагадаємо, Європейська комісія та Європейська рада готують спільну делегацію високопосадовців для участі в наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Її, ймовірно, очолить керівник апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.

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Теги: Італія переговори Європа війна Україна росія

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