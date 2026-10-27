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Лавров заявив, що Росія продовжить воювати проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лавров заявив, що Росія продовжить воювати проти України
Лавров зробив заяву про майбутнє війни після розмови Путіна з європейськими лідерами
скриншот з відео

Очільник російського МЗС попередив про можливе посилення бойових дій та розкритикував європейських лідерів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме, а ситуація має тенденцію до подальшого загострення. Водночас він розкритикував європейські країни за спроби долучитися до переговорного процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви російських посадовців.

За словами Лаврова, війна в Україні продовжуватиметься, а нинішня ситуація має тенденцію до загострення. Окремо очільник російського зовнішньополітичного відомства прокоментував телефонну розмову президента РФ Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Лавров стверджує, що під час розмови європейські лідери не запропонували нічого нового щодо можливого врегулювання війни. Він також звинуватив європейські держави у спробах втрутитися в переговорний процес щодо України.

За словами російського міністра, європейці хочуть «втиснутися» в переговори, хоча їхні підходи до врегулювання війни залишаються незмінними.

Водночас помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що телефонна розмова Путіна зі Стуббом та Стере тривала приблизно півтори години.

За його словами, переговори були ґрунтовними та змістовними. Водночас про конкретні домовленості за результатами розмови російська сторона не повідомила.

Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Путін під час телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії дав зрозуміти, що Росія не збирається відмовлятися від вимоги встановити контроль над усією територією Донбасу.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля, російський диктатор виключив можливість компромісу щодо цієї територіальної вимоги. У відповідь Александер Стубб і Йонас Гар Стере наголосили на необхідності досягнення справедливого миру.

В офіційному повідомленні Кремля також не було ознак готовності Москви до поступок. Російська сторона заявила, що тривалий мир можливий лише за умови повного врахування її інтересів, а країни ЄС і НАТО звинуватила у затягуванні війни.

Водночас переговори України, США та Росії в Абу-Дабі попередньо заплановані на 4 листопада. Як повідомляє The Guardian, про підготовку нового раунду переговорів заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Теги: переговори війна росія Сергій Лавров

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