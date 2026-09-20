Сили оборони уразили три установки Московського НПЗ за 15 км від Кремля

Стало відомо про наслідки удару по Московському НПЗ

Українські далекобійні безпілотники подолали понад 500 км та ешелоновану російську ППО

У ніч на 20 вересня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Підприємство розташоване приблизно за 15 км від Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ.

В операції брали участь СБУ спільно із Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони.

Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» подолали понад 500 км, пройшли через ешелоновану російську протиповітряну оборону та уразили підприємство. На території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Генштаб уточнив наслідки атаки. Уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.

Московський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує до 35% потреб Москви та Московської області у пальному. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та інші нафтопродукти.

У Генштабі зазначили, що завод також залучений до забезпечення потреб російської армії. Підприємство є основним постачальником авіапального для московських аеропортів.

Міністр оборони України Євгеній Хмара назвав Московський НПЗ стратегічним елементом російської воєнно-економічної системи. За його словами, пальне, яке виробляє підприємство, використовують, зокрема, для військової техніки та авіації.

«Випалювання таких об’єктів безпосередньо підриває спроможність ворога продовжувати ведення загарбницької війни й забезпечувати угруповання своїх військ. Усі наші deep та middle страйки – це перенесення війни на територію Росії», – заявив Хмара.

Раніше у мережі з'явилися кадри моменту удару по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня. На оприлюднених відео видно момент прильоту, після якого в районі підприємства спалахує пожежа.