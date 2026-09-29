Удар по Академії наук: НАН України звернулася із закликом до світової наукової спільноти

В Академії наголосили, що удар по НАНУ є прямим ударом по інтелектуальному потенціалу України

Національна академія наук України оприлюднила офіційну заяву щодо прямого удару російського реактивного дрона по будівлі Президії НАНУ на вулиці Володимирській, 54 у центрі Києва, який стався 28 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної академії наук України.

«Цей день назавжди залишиться одним із найтрагічніших у понад столітній історії Академії. Російський удар забрав життя двох людей. Будівля Президії зазнала значних руйнувань, вогонь охопив верхні поверхи, а люди опинилися відрізаними полум’ям і були змушені рятуватися через вікна», – йдеться у заяві НАНУ.

У заяві зазначається, що людей у вікнах палаючої будівлі в центрі мирного європейського міста – за лічені години побачив увесь світ. «У XXI столітті ці кадри повертають до найстрашніших образів терористичних атак, коли звичайний день мирних людей в одну мить перетворюється на боротьбу за життя. Ми не маємо права до цього звикнути», - наголошується у зверненні.

Під час пожежі у НАНУ люди намагалися рятуватися через вікна фото: Радіо Свобода

Символізм ворожої атаки та наслідки

В Академії наголосили, що будинок на Володимирській, 54 є академічним із 1919 року. Сам удар по НАНУ – це не лише знищення архітектурної пам'ятки та наукової інфраструктури, а й прямий удар по інтелектуальному потенціалу України:

Українську академію наук було засновано у 1918 році за гетьмана Павла Скоропадського під час боротьби за державність. Понад століття потому РФ намагається знищити інституції, що уособлюють самостійну Україну.

Російську атаку вже засудили європейські лідери, міжнародні організації, провідні академії та наукові інституції світу.

Заклик до світової наукової спільноти

НАН України закликала міжнародні наукові фонди, університети, дослідницькі центри та видавців до конкретних дій щодо ізоляції агресора:

Повна блокада: не відновлювати й не легітимізувати інституційну співпрацю з російськими державними науковими та освітніми структурами, доки триває війна.

Відсутність нейтралітету: у НАНУ наголосили, що принципу «наука поза політикою» не існує, коли наукові установи атакують зброєю.

«Ще у 2022 році Національна академія наук України припинила співробітництво з російськими науковими організаціями та вченими. Того ж року Європейська федерація академій наук ALLEA призупинила членство Російської академії наук – і відтоді його так і не було поновлено. Російська академія наук сьогодні не входить до європейської академічної спільноти ALLEA, яка об’єднує близько 60 академій із приблизно 40 країн Європи», – йдеться у заяві.

У Національній академії наук України запевнили, що продовжать працювати.

«Наші вчені продовжать дослідження. Наші інститути продовжать створювати нові знання і технології. Українська наука продовжить працювати для оборони, відновлення, розвитку та європейського майбутнього України. Академія, створена понад сто років тому разом із українською державністю, вистояла. Вистоїть і цього разу», – підсумували у пресслужбі НАНУ.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. Як повідомив кореспондент «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.