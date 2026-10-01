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Російський дрон вдарив за 100 метрів від ядерного реактора у Києві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський дрон вдарив за 100 метрів від ядерного реактора у Києві
30 вересня Росія атакувала інститут ядерних досліджень у Києві
фото: kiev-foto.info

МЗС назвало атаку продовженням російського «ядерного терору» та закликало МАГАТЕ відреагувати на серію ударів

Росія продовжила атаки на установи української атомної галузі та науки. Після ударів по об'єктах «Енергоатома» та Національної академії наук ціллю став Інститут ядерних досліджень НАН України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

30 вересня російський ударний безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень у Києві. За даними МЗС, місце удару розташоване приблизно за 100 метрів від дослідницького ядерного реактора.

У Міністерстві закордонних справ рішуче засудили атаку та назвали її актом російського «ядерного терору». У відомстві звернули увагу, що протягом останніх днів російські удари охопили одразу декілька ключових установ української ядерної галузі та науки.

Зокрема, під удар потрапили будівлі, які використовує НАЕК «Енергоатом». 28 вересня російський безпілотник також уразив будівлю Президії Національної академії наук України. Споруда зазнала значних пошкоджень, загинули двоє людей.

Тепер російський удар припав на Інститут ядерних досліджень НАН України, на території якого розташований дослідницький ядерний реактор.

«Україна розглядає ці дії як продовження цілеспрямованого терору проти української ядерної науки. Ще у 2022 році російські війська неодноразово обстрілювали Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» і пошкодили інфраструктуру ядерної установки «Джерело нейтронів». Росія систематично знищує умови для роботи науковців. Вона ставить під загрозу безпеку ядерних установок, за яку щодня відповідають українські фахівці», – заявили в МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що остання ескалація потребує чіткої реакції Міжнародного агентства з атомної енергії та конкретних рішень з боку держав і міжнародної наукової спільноти.

«Закликаємо Генерального директора МАГАТЕ однозначно засудити нову російську атаку й вимагати, щоб Росія негайно припинила такі удари», – йдеться у заяві.

Київ також закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти російського атомного сектору, зокрема проти «Росатому». Крім того, Україна пропонує обмежити інституційну співпрацю з російськими науковими організаціями, включно з їхньою участю у міжнародних дослідницьких програмах та доступом до фінансування.

Держави, які продовжують співпрацювати з Росією у ядерній та науковій сферах, МЗС закликало використати ці зв'язки для тиску на Москву.

Окремо Україна звернулася до партнерів із закликом посилити захист об'єктів, яким загрожують подальші російські атаки. Київ просить прискорити постачання систем протиповітряної оборони, ракет до них та засобів перехоплення ударних безпілотників.

«Оборонні заходи та санкційні рішення мають позбавити Росію можливості продовжувати ядерний терор і змусити її відповісти за ці атаки», – підсумували у МЗС.

Нагадаємо, у червні 2026 року ворожий дрон вдарив по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок атаки виникла пожежа на одній із допоміжних технологічних споруд, однак радіаційний стан на майданчику залишився в межах норми. В «Енергоатомі» тоді назвали удар актом ядерного тероризму

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Теги: МЗС МАГАТЕ росія дрон окупанти

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