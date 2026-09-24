ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках фронту – ISW

Українські військові покращили позиції біля Куп'янська, Часового Яру та на півдні Донеччини

Сили оборони України протягом останніх днів просунулися на кількох ділянках фронту в Харківській та Донецькій областях. Водночас на низці напрямків російські війська продовжили наступальні операції, однак не змогли досягти підтверджених успіхів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони покращили позиції на Харківщині

Російські війська 22 та 23 вересня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак аналітики не зафіксували підтвердженого просування окупантів.

Водночас Сили оборони нещодавно покращили позиції на Куп'янському напрямку. Геолокаційні матеріали свідчать, що українські військові відкинули російські сили на захід від Калинового, що розташоване на північ від Куп'янська.

Також українські підрозділи діяли поблизу Калинового та на північ від Кіндрашівки. За оцінкою аналітиків, це свідчить про покращення позицій ЗСУ на флангах Куп'янська.

В ISW водночас зазначають, що на окремих ділянках Куп'янського напрямку позиції українських та російських військ значною мірою перемішані. Через це встановити чітку лінію контролю над територією складно.

ЗСУ просунулися на кількох ділянках Донеччини

Успіхи Сил оборони аналітики також зафіксували в районі Часового Яру на Донеччині. За геолокаційними даними, українські військові просунулися у східній та центральній частинах Молочарки, розташованої на південний захід від Часового Яру та на північ від Костянтинівки.

Крім того, Сили оборони просунулися на схід від Стінки, що розташована на північний схід від Костянтинівки. Російські війська на цьому напрямку продовжували атакувати поблизу самого Часового Яру та навколишніх населених пунктів.

Ще одну зміну лінії фронту ISW зафіксував у районі Новопавлівки. Українські військові нещодавно просунулися на південь та південний схід від населеного пункту.

Окремі успіхи Сил оборони зафіксовані на Олександрівському напрямку. Українські підрозділи звільнили Шевченко на південний схід від Олександрівки та просунулися приблизно на 2,5 км у напрямку Бурлацького.

За оцінкою ISW, від початку серпня українські війська на цій ділянці загалом просунулися приблизно на 8 км. Також Сили оборони досягли північної частини Павлівки.

Російські війська продовжили штурми на інших напрямках

Водночас бойові дії тривають, а російські війська продовжують спроби просування на сусідніх ділянках фронту. На Запорізькому напрямку російські війська також продовжують наступальні дії. Поблизу Гуляйполя окупанти здійснили механізований штурм із залученням двох бронетранспортерів БТР-80 та приблизно 20 військовослужбовців.

За даними ISW, українські сили знищили російську бронетехніку ще до того, як вона змогла наблизитися до позицій Сил оборони. Аналітики пов'язують невдачу штурму, зокрема, з ефективною роботою українських безпілотників та ударами по логістиці противника.

Нагадаємо, що 23 вересня на фронті зафіксовано 277 бойових зіткнень. Найбільше серед зазначених напрямків російські війська атакували на Костянтинівському, де українські захисники зупинили 30 штурмів.