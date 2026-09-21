Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 24 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 238 бойових зіткнень. Найбільше серед зазначених напрямків російські війська атакували на Костянтинівському, де за уточненою інформацією відбулося 24 штурми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 91 авіаційного удару, під час яких скинули 295 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 237 дронів-камікадзе та здійснили 2903 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 35 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Будки, Іскрисківщина, Фотовиж, Вовківка, Волфине, Вільна Слобода, Шпиль, Старикове, Кружок, Малушине, Руденка та Хрінівка Сумської області, а також Михальчина-Слобода, Гута-Студенецька та Красний Хутір Чернігівської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження живої сили противника, чотири пункти управління та запуску безпілотних літальних апаратів, чотири артилерійські системи та позиції артилерії, а також три важливі об’єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із Deep State

Минулої доби зафіксовано шість штурмових дій противника. Російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснили 65 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, чотири з них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі.

На Куп’янському напрямку

скриншот із Deep State

Ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у напрямках Подолів, Ківшарівки, Западного, Радьківки та Фиголівки.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти 15 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Новоєгорівки, Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Шийківки.

На Слов’янському напрямку

скриншот із Deep State

Противник здійснив п’ять штурмових дій у районах Калеників, Кривої Луки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

За уточненою інформацією, російські війська здійснили 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Іллінівки, Довгої Балки, Миколайпілля, Торецького, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового та Новоселівки.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

За уточненою інформацією, російські війська здійснили 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Нового Донбасу, Водянського, Добропілля, Новогришиного, Новопідгороднього, Сергіївки, Молодецького та Василівки.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили штурмову дію у напрямку Мирного.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти двічі атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

За уточненою інформацією, російські війська двічі намагалися покращити свої позиції у напрямках Павлівки та Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1671-й день повномасштабної війни в Україні.