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Окупанти вдарили по підприємству на Рівненщині: спалахнула пожежа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по підприємству на Рівненщині: спалахнула пожежа
Для безпеки мешканців будинків, розташованих поблизу, проведено евакуацію
фото: соцмережі

Через загоряння приміщень жителів навколишніх будинків довелося евакуювати

Російські окупанти вночі атакували Рівненщину. У Костопільській громаді внаслідок ворожого удару пошкоджено виробниче приміщення одного з цивільних підприємств. Через загоряння довелося евакуювати жителів навколишніх будинків. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль, пише «Главком».

За його словами, на місці атаки виникла пожежа у приміщеннях цивільного підприємства. Для безпеки мешканців будинків, розташованих поблизу, провели евакуацію.

«Цивільне підприємство зазнало ушкоджень під час нічної атаки ворога. За попередньою інформацією, люди не постраждали», – повідомив Коваль.

Очільник ОДА зазначив, що відповідні служби працюють на місці події. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та встановлюють остаточний масштаб пошкоджень.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих і травмованих немає. Водночас на цивільному об'єкті зафіксували руйнування та пошкодження інфраструктури.

Варто нагадати, що у ніч проти 1 жовтня російська терористична армія вдарила по Рівненській області. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок, та постраждала жінка, яку доправили до лікарні.

 

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Теги: Рівненщина війна обстріл окупанти

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