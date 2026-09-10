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Росіяни завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області за добу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області за добу
Росіяни завдали 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області
фото: Запорізька ОВА

Переважну більшість атак окупанти здійснили безпілотниками – за 24 години росіяни запустили по населених пунктах регіону 790 дронів

Російська окупаційна армія протягом минулої доби завдала 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення у Запоріжжі та Запорізькому районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізьку ОВА.

Найбільше ударів росіяни здійснили за допомогою безпілотників. Загалом 790 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Комишуваху, Кушугум, Балабине, Річне, Червонодніпровку, Розумівку, Григорівку, Новояковлівку, Запасне, Веселянку, Новоолександрівку, Новотроїцьке, Біленьке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське та низку інших населених пунктів.

Також війська РФ завдали 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Тернуватому, Трудовому, Юрківці, Васильковому, Запасному, Новоукраїнці, Преображенці, Червоній Криниці, Червоному Яру, Тимошівці, Микільському, Вільнянці та Васинівці.

Ще два обстріли із реактивних систем залпового вогню зафіксували по Приморському. Крім того, російська армія 177 разів застосувала артилерію. Під ударами опинилися Річне, Червонодніпровка, Григорівка, Запорожець, Веселянка, Запасне, Новояковлівка, Степногірськ, Приморське, Павлівка, Лук'янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новопавлівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка та інші населені пункти області.

За добу до Запорізької ОВА надійшло 66 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, російські війська також масовано атакували Кривий Ріг у ніч проти 10 вересня. Ворожі безпілотники вдарили щонайменше по п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах.

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Теги: Запоріжжя Запорізька область окупанти війна

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