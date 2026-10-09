195 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 9 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару – скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3902 дрони-камікадзе та здійснив 1138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

9 жовтня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 37 окупантів, восьмеро поранено. Знищено одну одиницю автомобільної, три одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 38 укриттів противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося вісім бойових зіткнень у районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бачівська, Дорошівки, Бунячиного та Малої Рибиці. Чотири атаки тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Бугаївки, Ізбицького, Графського, Вовчанська, Варварівки та Водяного.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення в районах Новоплатонівки та Колісниківки. Один бій триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито три спроби загарбників просунутися в районі Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відкинули ворога поблизу Озерного.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 15 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля. Три атаки тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 19 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Вільного

Добропілля

Родинського

Білицького

Нового Донбасу

Красноподілля

Дорожнього

Мирного

Василівки

Сергіївки

Молодецького

Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано дев'ять атак у районах Різдвянки, Долинки та Широкого.

На Оріхівському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника в районі Приморського.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1689-й день повномасштабної війни.