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173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026
Ситуація на фронті 10 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 10 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе та здійснив 2104 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 48 окупантів та 222 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної, дві артилерійські системи, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, 67 укриттів та три склади боєприпасів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, 10 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та 117 укриттів противника. Знищено або подавлено 340 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони відбили дві атаки противника.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник чотири рази штурмував позиції наших в напряму Ізбицького, Іванівки та в районі Чугунівки, Захарівки, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім спроб загарбників просунутися в напрямку Ольгівки, Лиману та у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Озерного та Кривої Луки, ще одне боєзіткнення триває.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького, Вільного та в напрямку Миколайпілля, Кучерового Яру.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 28 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Муравки та в напрямку Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого, Сергіївки. Одна ворожа атака триває.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Одну атаку окупантів відбили наші захисники напрямку Березового та Калинівського, ще одна атака триває.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сім атак окупантів зафіксовано в напряму Різдвянки, Воздвижівки та в районах населених пунктів Цвіткове, Гуляйпільське.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районі Малої Токмачки та в напрямку Новояковлівки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026 фото 10

Нині триває 1660-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб

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