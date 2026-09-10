173 бої за добу: лінія фронту станом на 10 вересня 2026

Лінія фронту станом на 10 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе та здійснив 2104 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 48 окупантів та 222 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної, дві артилерійські системи, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, 67 укриттів та три склади боєприпасів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, 10 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та 117 укриттів противника. Знищено або подавлено 340 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони відбили дві атаки противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник чотири рази штурмував позиції наших в напряму Ізбицького, Іванівки та в районі Чугунівки, Захарівки, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім спроб загарбників просунутися в напрямку Ольгівки, Лиману та у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Озерного та Кривої Луки, ще одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького, Вільного та в напрямку Миколайпілля, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Усього 28 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Муравки та в напрямку Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого, Сергіївки. Одна ворожа атака триває.

На Олександрівському напрямку

Одну атаку окупантів відбили наші захисники напрямку Березового та Калинівського, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Сім атак окупантів зафіксовано в напряму Різдвянки, Воздвижівки та в районах населених пунктів Цвіткове, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районі Малої Токмачки та в напрямку Новояковлівки.

Нині триває 1660-й день повномасштабної війни.