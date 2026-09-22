Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 33 атаки
За минулу добу на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмів російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали 87 авіаційних ударів, під час яких скинули 305 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9647 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.
На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали Бачівськ, Уланове, Товстодубове, Кучерівка, Корчаківка та Андріївка. Крім того, російські війська завдали авіаційного удару по району Пустогорода.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили, три артилерійські системи та один пункт управління противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Російські війська п’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах Бунячиного, Малої Корчаківки та Юнаківки.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Лимана, Симинівки, Рибалчиного та Зарубинки.
На Куп’янському напрямку
Ворог здійснив одну атаку в районі Ківшарівки.
На Лиманському напрямку
Окупанти п’ять разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Ставків, Шийківки, Новоселівки та Дерилового.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив чотири штурмові дії в районах Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку
Окупанти здійснили одну атаку у напрямку Федорівки Другої.
На Костянтинівському напрямку
Російські війська здійснили 19 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 33 атаки противника. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Софіївки, Добропілля, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Красноподілля, Водянського, Дорожнього, Василівки та Мирного.
На Олександрівському напрямку
Загарбники здійснили одну атаку у напрямку Тернового.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти 14 разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися в районах Різдвянки, Тернуватого та Копанів.
На Оріхівському напрямку
Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.
Нагадаємо, триває 1671-й день повномасштабної війни в Україні.
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