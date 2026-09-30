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Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року
Триває 1680-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару та 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8835 дронів-камікадзе та здійснили 2775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 37 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, район зосередження живої сили противника, логістичний об’єкт та пункт управління ворога.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Фотовиж, Бачівськ, Нескучне, Уланове, Рівне, Волфине, Малушине, Зарічне, Вовківка, Старикове та Бунячине Сумської області; Клюси та Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор завдав одного авіаудару застосувавши чотири КАБи та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 3

Ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Путникового.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти дев’ять разів атакували у бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Зарічне, Дробишеве, Діброва та Новий Мир.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив шість штурмових дій у районі Озерного, Пискунівки, Миколаївки та Ямполя.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 6

Противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Торського, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 8

17 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 9

Ворог двічі атакував в бік Січневого та Березового.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 10

Окупанти один раз атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населеного пункту Різдвянка.

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року фото 11

Ворог чотири рази намагався покращити свої позиції атакуючи в бік Зарічного, Павлівки та Приморського.

Нагадаємо, триває 1680-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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