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Росія атакувала Харків: є загиблий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харків: є загиблий
Харків потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждали двоє людей 

У ніч на 12 вересня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Внаслідок «прильоту» ворожого дрону загинув 32-річний чоловік.

Синєгубов уточнив, що ще двоє людей постраждали через російську атаку.

Раніше російські війська завдали удару по автозаправній станції у Слобідському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про удар Синєгубов оприлюднив близько 17:00. Тоді він зазначив, що на місці влучання виникла пожежа, а інформації про постраждалих ще не надходило. Уже за кілька хвилин стало відомо про загиблу людину та одного постраждалого. Пізніше кількість поранених зросла до двох, а згодом – до п'яти.

Це не перша атака російських військ на Харків та його цивільну інфраструктуру останнім часом. Уранці 28 серпня росіяни також атакували торговельний центр у Київському районі міста. Там після влучання виникла пожежа, яку рятувальники згодом ліквідували. Російські війська регулярно застосовують по Харкову ударні безпілотники, атакуючи цивільну та критичну інфраструктуру міста.

Варто нагадати, що російські окупанти атакували торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару загинув чоловік. Останніми днями російські війська неодноразово атакували торговельні центри в різних регіонах України. 26 серпня окупанти двічі вдарили безпілотниками по триповерховому торговому центру в центрі Лозової на Харківщині. Тоді постраждали десятеро людей.

Теги: Харків Олег Синєгубов пожежа окупанти армія рятувальники чоловік росіяни

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