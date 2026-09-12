Командир «Азова» розкрив плани росіян на Донбасі та назвав напрямок, де зараз найважче 

Редіс прогнозує зміну тактики російських військ у жовтні та перехід до механізованих проривів

На Добропільському напрямку нині дуже складна ситуація – російські війська мають перевагу в особовому складі у співвідношенні один до шести. Про це заявив командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко, відомий за позивним Редіс, передає кореспондент «Главкома» з конференції Ялтинської європейської стратегії (YES).

За словами Прокопенка, третина «Рубікону» задіяна саме на Добропільському напрямку. Водночас противник має лише невеликі тактичні успіхи. За словами командира, загалом російські війська провалили свої плани протягом року та не змогли відновити втрачені позиції.

Прокопенко також заявив, що РФ може швидко мобілізувати до 600 тис. людей та кинути їх на Донбас. Він прогнозує, що противник намагатиметься пробитися до одного з міст і зачепитися за нього, щоб створити новий плацдарм. Водночас українські військові не допустять реалізації такого плану.

Окремо Прокопенко зазначив, що російські війська зазнають значних втрат – близько 123 військових за добу. Командир вважає, що вересень може стати кульмінацією бойових дій. У жовтні, зі зміною погодних умов, противник може змінити тактику та перейти від малих піхотних груп до механізованих проривів, як це було минулої осені.

За словами Прокопенка, Росія також може намагатися створити буферну зону в Сумській та Чернігівській областях і тероризувати Київ. «Україна дає світу найдорожчий ресурс – можливість виграти час, підготуватися», – зазначив Прокопенко.

Варто зазначити, що Добропільський напрямок залишається однією з важливих ділянок російського наступу на Донеччині. Російські війська намагаються просуватися в районі Добропілля та північніше Покровська, використовуючи як малі піхотні групи, так і механізовану техніку. Раніше військовий аналітик Костянтин Машовець писав, що російське командування на цьому напрямку посилює свої угруповання та прагне вийти до Добропілля з півдня і південного сходу.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Водночас просування російських військ ускладнюють українські безпілотники. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), висока щільність українських дронів суттєво ускладнила російське просування на Добропільському напрямку та змусила окупантів обережніше використовувати бронетехніку.