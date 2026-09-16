208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026

Лінія фронту станом на 16 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 71 авіаційного удару, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4704 дрони-камікадзе та здійснив 1250 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 57 окупантів та 12 поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, чотири – спеціальної техніки, пункт управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та 39 укриттів ворога. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами та 99 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав 6 авіаударів із застосуванням 15 КАБ, здійснив 120 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 12 з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Тернова, Рубіжне, Мала Вовча, Радьківка та біля Лимана, Вільчі, Стариці, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Шийківки, Лиману та в районах Новоєгорівки, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Два ворожі штурми зафіксовано в районах Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі атаки у районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного, Торецького, а також у напрямках Миколайпілля, Павлівки, Новогригорівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Усього 27 атак зупинено. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Торецьке, Ганнівка, Новий Донбас, Дорожнє, Добропілля, Покровськ, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Три атаки окупантів зафіксовано у бік Воздвижівки, Новоселівки та в районі населеного пункту Добропілля.

Нині триває 1666-й день повномасштабної війни.