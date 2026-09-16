Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026
Ситуація на фронті 16 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 16 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 71 авіаційного удару, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4704 дрони-камікадзе та здійснив 1250 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 57 окупантів та 12 поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, чотири – спеціальної техніки, пункт управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та 39 укриттів ворога. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами та 99 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав 6 авіаударів із застосуванням 15 КАБ, здійснив 120 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 12 з яких – із застосуванням РСЗВ.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Тернова, Рубіжне, Мала Вовча, Радьківка та біля Лимана, Вільчі, Стариці, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Шийківки, Лиману та в районах Новоєгорівки, Новоселівки.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Два ворожі штурми зафіксовано в районах Юрківки та Федорівки.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі атаки у районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного, Торецького, а також у напрямках Миколайпілля, Павлівки, Новогригорівки, Кучерового Яру.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Усього 27 атак зупинено. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Торецьке, Ганнівка, Новий Донбас, Дорожнє, Добропілля, Покровськ, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в бік Березового.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Три атаки окупантів зафіксовано у бік Воздвижівки, Новоселівки та в районі населеного пункту Добропілля.

208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026 фото 10

Нині триває 1666-й день повномасштабної війни.

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по автівках у Павлограді забрав життя людини
Момент удару РФ по автівках у Павлограді потрапив на відео
14 вересня, 15:35
Ворогові потрібен додатковий плацдарм для безпечного розміщення передових систем протиповітряної оборони
Окупанти намагаються створити нову буферну зону в двох областях
12 вересня, 22:53
Варпахович командує важкою бомбардувальною авіадивізією РФ
У Росії розстріляли генерала-командувача стратегічної авіації – ЗМІ
3 вересня, 13:23
«Герань-4» – дрон, яким росіяни зараз активно тероризують українські міста
Росія нарощує виробництво реактивних дронів: радник президента попередив про нові атаки
3 вересня, 13:00
Київ атакували російські дрони
Атака дронів на Київ. Уламки впали одразу в кількох районах
31 серпня, 21:41
Російська атака пошкодила Стрітенський храм у Сумах
Росіяни пошкодили храм московської церкви в Сумах
21 серпня, 18:06
Триває 1640-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року
21 серпня, 08:20
Триває 1639-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року
20 серпня, 08:33
У Самарі горіло ключове підприємство ракетної галузі РФ
5 тис. «квадратів» у вогні. Генштаб розкрив, що уражено на ракетному заводі в Самарі
19 серпня, 14:20

Події в Україні

В окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали вибухи
В окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали вибухи
208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026
208 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 вересня 2026
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»
ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Росія вдарила по центру Кропивницького: є постраждалі
Росія вдарила по центру Кропивницького: є постраждалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
78K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
50K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua