Катування цивільного в Бучі: російському десантнику оголошено підозру

Під час знущань окупант ударив потерпілого стволом автомата в обличчя, вибивши йому зуби, після чого погрожував розстрілом

Національна поліція за сприяння ГУР МО встановила особу російського військовослужбовця, який знущався з цивільного під час окупації Бучі на Київщині. Фігуранту офіційно оголосили про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, воєнним злочинцем виявився 26-річний єфрейтор – заступник командира бойової машини та навідник-оператор 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. У березні 2022 року він у складі свого підрозділу перебував у захопленому місті.

Злочин стався 8 березня 2022 року. Місцевий житель вийшов із церкви «Віфанія», де разом із родиною переховувався від російських обстрілів, та попрямував до магазину. На вулиці Вокзальній його зупинили окупанти, які облаштували блокпост біля місцевого салону краси.

Після перевірки телефона чоловіка відвели до сусіднього подвір’я, змусили роздягнутися до пояса та зв’язали пластиковими стяжками біля колони. Упродовж пів години беззбройного цивільного жорстоко били руками, ногами та тупими предметами.

Під час знущань російський десантник ударив потерпілого стволом автомата в обличчя, вибивши йому зуби, після чого встромив зброю чоловікові до рота та погрожував розстрілом. Того ж дня затриманого відпустили, а 12 березня йому вдалося евакуюватися з Бучі.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили російському військовому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які під час окупації Бучі у березні 2022 року зґвалтували та вбили 34-річну місцеву жительку. Слідство встановило, що злочин вчинили військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ ЗС РФ – заступник командира взводу та старший механік-водій.

Раніше було ідентифікувано російського військового, який під час окупації Бучі на Київщині у березні 2022 року застрелив 70-річного місцевого жителя, коли той вийшов з укриття нагодувати собаку.