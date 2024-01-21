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«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік

Надія Карбунар
glavcom.ua
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
«Бот» закликав знизити мобілізаційний вік до 22 років
фото: «Азов»

На думку захисника, у ТЦК немає діалогу з суспільством, тому і трапляються різні скандали

Командир 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ з позивним «Бот» в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій різко висловився про проблеми з мобілізацією і мобілізаційний вік в Україні.

На думку захисника, у ТЦК немає діалогу з суспільством, тому і трапляються різні скандали.

«Бот»
«Бот»
фото: скріншот із відео

«Ми (Третя штурмова бригада, –ред.) будуємо діалог із суспільством, із рекрутами через вишкіл. Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, відразу їх навчаємо... Вони (ТЦК) б краще організовували тотально вишколи такі, знаєте, для тих, хто хоче навчитись і для тих, хто готовий. Насправді ж багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І тому, що вірить в міф, що в армії нічого нема, нічому не вчать. Насправді вчать. І не тільки у Третій штурмовій», – каже «Бот».

Також військовий прокоментував інформацію, що вік чоловіків, які підлягають мобілізації, можуть знизити з 27 до 25 років. Він закликав знизити мобілізаційний вік взагалі до 22 років.

«Про 25 років – взагалі смішно. 25 років – це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже», – підсумував «Бот».

Раніше заступник комбата дав дієву пораду, як упоратися з низькою мотивацією мобілізованих.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток.

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Теги: війна мобілізація Україна чоловік

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