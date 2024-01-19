Влада Хмельницького посилює мобілізацію: деталі

Відбудеться посилення перевірки стану військового обліку громадян на підприємствах, установах та організаціях

У Хмельницькому будуть посиленні заходи з мобілізації населення. Відповідне розпорядження підписав міський голова міста Олександр Симчишин.

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Відтепер будуть посиленні перевірки стану військового обліку громадян на підприємствах, установах та організаціях регіону.

Зокрема у розпорядженні йдеться:

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Затвердити завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб на території Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік

Затвердити план проведення перевірок стану військового обліку громадян України на підприємствах, установах та організаціях, розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік

Затвердити склад комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади

Затвердити графік звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій Хмельницької міської територіальної громади з обліковими даними Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024 рік

Управлінню організаційно-інформаційної роботи та контролю забезпечити інформаційний супровід функціонування системи військового обліку, спільно з начальником Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки розміщувати інформаційні матеріали з питань військового обліку на офіційному вебсайті Хмельницької міської ради.

Відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які працюють в виконавчих органах Хмельницької міської ради.

Управлінню з питань реєстрації Хмельницької міської ради щомісяця до 5 числа надавати повідомлення Хмельницькому об’єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, зареєстрованих (ліквідованих) на території Хмельницької міської територіальної громади.

Виконавцям основних заходів за результатами проведеної роботи поінформувати Хмельницький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до 10 грудня 2024 року для узагальнення та подальшого інформування Хмельницької міської ради до 25 грудня 2024 року

Нагадаємо, на Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток.