«Військкомати застрягли у минулому». Голова комітету з нацбезпеки розкритикував мобілізацію

Виправлення поточної ситуації з мобілізацією гальмується через повномасштабну війну

Мобілізація в Україні здійснюється за радянськими підходами, а військкомати застрягли у минулому. Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю «РБК».

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Депутат заявив, що випадки, коли представники ТЦК хапають людей на вулиці, застосовуючи при цьому силу, є порушенням законів і кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

«На жаль, з самого початку незалежності України, коли приймалася низка державних програм розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації руки так і не дійшли. Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська», – заявив голова комітету.

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Завітневич додав, що одним із кроків для виправлення ситуації стало прийняття закону щодо створення ТЦК у березні 2021 року замість попередніх військкоматів. Також було розпочато впровадження системи «Оберіг», але через повномасштабну війну ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.