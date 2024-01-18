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Мобілізація засуджених. Заступниця міністра юстиції висунула пропозицію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мобілізація засуджених. Заступниця міністра юстиції висунула пропозицію
Висоцька каже, з початком великої війни засудженні масово хотіли долучитись до ЗСУ
фото з відкритих джерел

Мін'юст уже напрацював зміни до законодавства, які б дозволили мобілізувати засуджених

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що Україна має «поспішати» в питанні мобілізації засуджених. У Мін'юсті вже напрацювали відповідні законодавчі зміни, які зараз розглядають у парламентських комітетах. Про це вона сказала в ефірі «Українського радіо».

За словами Висоцької, з початком великої війни були «тисячі звернень» від засуджених, які хотіли долучитись до лав Збройних сил України, проте чинне законодавство забороняє їм мобілізуватися.

Заступниця міністра каже, що йдеться не тільки про тих, хто відбуває покарання зараз, а й про колишніх засуджених. Вони зняті з військового обліку, каже вона, і навіть якщо прийдуть до ТЦК, їм відмовлять. Саме тому Мін'юст уже напрацював зміни до законодавства, які б дозволили мобілізувати засуджених, і подав їх на розгляд комітету Верховної Ради.

«Ми вважаємо, що це було б справедливо, по-перше. А по-друге, якщо правильно організувати цей процес (мобілізацію засуджених – «Главком»), це було б дуже корисно для нас», – сказала Висоцька.

Заступниця міністра також висловила сподівання, що нові правила мобілізації ухвалять у січні-лютому, де зміни щодо мобілізації засуджених будуть «у якомусь обмеженому варіанті». Таким варіантом, за її словами, може бути те, що дозволять мобілізувати тих, хто вийшов із в'язниці кілька років тому, або лише тих, кого засудили за окремі злочини.

«Хоча наша позиція така, що неважливо, за які злочини. Якщо покарання відбуте, людина на волі, ми всі маємо ставитись до неї як до звичайної», – додала вона.

Заступниця міністра юстиції також зауважила, що в Росії є ціла система навчання, підготовки, вербування засуджених. Це, на її думку, відображає різницю підготовки України та РФ.

«Тому я думаю, що нам треба поспішати в цьому питанні», – стверджує Висоцька.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що, на його думку, в законі про мобілізацію є норми, які суперечать Конституції. Йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроєкті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Це, зокрема, заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

До слова, на початку повномасштабної агресії були прийняті необхідні законодавчі зміни. Вони дозволяли змінити запобіжний захід тим фігурантам кримінальних справ, хто погодився б доєднатись до Збройних сил України.

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Теги: в'язниця Міністерство юстиції війна ЗСУ

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