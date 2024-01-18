На Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток

Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію

Учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів

У Львівській області правоохоронці заблокували Viber-канал, який допомагав громадянам призовного віку уникати мобілізації. Ресурс інформував про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Про це повідомила пресслужба СБУ у Львівській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

«Відомості про «локації» перебування працівників ТЦК публікувались в онлайн-режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час оперативних заходів співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності. У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

За вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність згідно зі ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що СБУ провела обшуки у Львівській ОВА.