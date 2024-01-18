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На Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток
Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію
фото з відкритих джерел

Учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів

У Львівській області правоохоронці заблокували Viber-канал, який допомагав громадянам призовного віку уникати мобілізації. Ресурс інформував про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Про це повідомила пресслужба СБУ у Львівській області.

Як зазначається, учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

«Відомості про «локації» перебування працівників ТЦК публікувались в онлайн-режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію», – йдеться у повідомленні.

Під час оперативних заходів співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності. У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

За вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність згідно зі ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення. 

Раніше повідомлялося, що СБУ провела обшуки у Львівській ОВА.

Теги: СБУ мобілізація повістка соціальні мережі

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