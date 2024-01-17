Зеленський пояснив, чому Україні завжди не вистачатиме людей на війні

На думку Зеленського, військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні

Зеленський наголосив, що Україні завжди не вистачає людей для війни із Росією

Україні ніколи не вистачатиме людей у питанні мобілізації, адже наша країна бореться проти Росії, яка не рахує чоловіків і мобілізує трупи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками Міжнародного економічного форуму.

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Глава держави зазначив, що ті військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні. Це питання закону та справедливості.

«Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні. Це і факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш», – уточнив президент.

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Зеленський розповів, що зарплата одного військового – це податки 6-8 людей. А допомога від західних союзників не йде на такі витрати бюджету.

«Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки. Загалом це справедливо сплачувати податок. Але під час війни це питання стоїть дуже гостро. Це питання – справедливість», – наголосив він.

Глава держави також зазначив, що Україні завжди не вистачає людей для війни із Росією.

«Ми боремося проти РФ, яка не вважає людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи. Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно», – пояснив президент.

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За словами очільника нашої держави, це не питання того, що Україна вчетверо менша, ніж Росія за населенням. Оскільки наша країна не кидала б людей під танки, навіть якщо кількість населення була б однаковою з РФ.

«Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме (людей – «Главком») проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки», – резюмував він.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський вже встиг виступити зі спеціальним зверненням. Під час промови Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються.

Крім того, президент України розповів, скільки років російський диктатор Володимир Путін вкрав у світу.