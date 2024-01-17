Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
Росія готується до нової хвилі мобілізації після президентських виборів
фото з відкритих джерел

За словами представника ГУР, нині у РФ продовжуються сталі мобілізаційні заходи

Росія планує провести нову хвилю мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року. Про це повідомив під час брифінгу представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Що стосується нової хвилі мобілізації, то така ймовірність існує, але, швидше за все, вже після так званих виборів президента РФ», – наголосив Юсов.

За словами представника ГУР, нині у РФ продовжуються сталі мобілізаційні заходи.

«Вони стосуються як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, залучення в інший спосіб як міжнародних найманців, так і ув’язнених. Тобто ці всі практики на території Росії продовжуються», – додав він.

До слова, британська розвідка заявила, що слова Кремля про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тис. осіб є перебільшенням.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.

Читайте також: Гіркін зібрався в президенти Росії, але щось пішло не так
Теги: війна мобілізація вибори в Росії росіяни розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська зберігають свої позиції лівому березі Херсонщини
Окупаційні війська незначно просунулися на двох ділянках – ISW (мапа)
Вчора, 07:33
ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали ворогу значних втрат
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
12 сiчня, 07:06
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
31 грудня, 2023, 16:12
У порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
Знищення корабля РФ у Феодосії: окупанти шукають винних
27 грудня, 2023, 16:24
Лукашенко заявив про «крах», якщо війна не закінчиться у 2024 році
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
25 грудня, 2023, 18:47
Юрченко з перших днів повномасштабної війни Росії проти України встав на захист нашої країни
«Не потрібно бути тупим». Юрко Юрченко звернувся до українців
25 грудня, 2023, 14:42
Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму
Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової
24 грудня, 2023, 18:20
Москва ніколи не довіряла Києву і намагалася його всіляко контролювати. Зокрема і через прослуховування
Прослушка у Залужного. Чому це не так страшно, як здається
19 грудня, 2023, 12:58
Ялинка складена з відпрацьованого боєкомплекту
У центрі Києва з’явилась ялинка з відстріляних снарядів (фото)
19 грудня, 2023, 07:44

Політика

Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа
Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа
Пакистан заявив про загибель двох дітей внаслідок атаки Ірану
Пакистан заявив про загибель двох дітей внаслідок атаки Ірану
Канада знайшла, як запобігти «витоку» інформації до Росії та ще двох країн
Канада знайшла, як запобігти «витоку» інформації до Росії та ще двох країн
Блінкен попередив про ризики призупинення фінансування України
Блінкен попередив про ризики призупинення фінансування України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Фактор, який може коштувати нам Перемоги
35K
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
21K
Путін вперше визнав справжню причину нападу на Україну (відео)
16K
Професор Гарварду Сергій Плохій: Результати переговорів на 90% будуть визначатися на полі бою
12K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5347
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті

Новини

Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Сьогодні, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua