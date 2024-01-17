Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації

За словами представника ГУР, нині у РФ продовжуються сталі мобілізаційні заходи

Росія планує провести нову хвилю мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року. Про це повідомив під час брифінгу представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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«Що стосується нової хвилі мобілізації, то така ймовірність існує, але, швидше за все, вже після так званих виборів президента РФ», – наголосив Юсов.

За словами представника ГУР, нині у РФ продовжуються сталі мобілізаційні заходи.

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«Вони стосуються як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, залучення в інший спосіб як міжнародних найманців, так і ув’язнених. Тобто ці всі практики на території Росії продовжуються», – додав він.

До слова, британська розвідка заявила, що слова Кремля про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тис. осіб є перебільшенням.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.