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Заступник комбата дав дієву пораду, як упоратися з низькою мотивацією мобілізованих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник комбата дав дієву пораду, як упоратися з низькою мотивацією мобілізованих
Хлопці розуміють – якщо командир може це зробити, то я теж упораюся
фото з відкритих джерел

Для кожного нового мобілізованого важливий особистий приклад командира

 

Мотивація бійців, котрі щойно прибули до війська, зараз є надзвичайно низькою. Про це часто доводиться чути від офіцерів. Заступник командира батальйону з Авдіївського напрямку Петро в інтерв'ю «Укрінформу» розповів, що, на його погляд, робити з цим фактом.

«Дієвий метод, коли новачок потрапляє до особового складу, який уже відносно давно воює. До «тертих калачів», скажімо так. Бойове середовище, хлопці, які щоночі, щодня вступають у бойові зіткнення з ворогом – це найкраща школа. Зокрема, мотиваційна. Є, звичайно, ті, хто ніяк не може перебороти свій страх. Намагаємося і для них знайти якесь практичне застосування, наприклад, доручаємо працювати з документами, адже діловодством теж комусь потрібно займатися. Але у більшості випадків це працює, люди адаптуються доволі швидко», – каже він.

Петро розповів, як нещодавно прийшло до них у батальйон поповнення – молоді хлопці. За кілька днів після їхньої появи в підрозділі треба було йти забирати полеглих побратимів з позиції, куди ніхто не міг зайти. «Ми кинули запит на добровольців, на який відгукнулися, зокрема, й новачки. Серед ночі ми витягали хлопців, несли їх на собі. Кілька метрів тягнеш – і стаєш відпочити. Один із них сказав: «Не думав я, що мій перший бойовий вихід буде таким». Я відповідав: «Друже, ти навіть не уявляєш, яку велику справу робиш, повертаєш додому загиблого героя»... Ось так. Сказали їм: треба вийти, вони піднялися і пішли. Щоправда, перед тим запитали: «А хто нас поведе?» Кажу: «Я». – «А ви хто?» – «Заступник командира батальйону». – «А-а, тоді пішли», – згадав військовий.

Петро переконаний, що для кожного нового мобілізованого важливий особистий приклад командира.

«Можна багато розповідати, а можна просто піти й показати, як це зробити. І хлопці розумітимуть – якщо командир може це зробити, то я теж упораюся», – підсумував він.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток.

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Теги: школа мобілізація Україна війна

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