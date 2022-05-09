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    Зеленський записав звернення до 9 травня: Хрещатик побачить парад перемоги

    Зеленський записав звернення до 9 травня: Хрещатик побачить парад перемоги
    скріншот з відео

    «Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо»

    Президент Володимир Зеленський записав нове звернення до 9 травня. Він наголосив, що Україна обов'язково переможе у цій війні, як перемогла над нацизмом у Другій світовій.

    «Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного», – заявив Зеленський.

    Президент нагадав, як 24 серпня 2021 року ми усією країною відзначали 30-річчя нашої Незалежності. Херщатиком йшли наші військові та техніка, а в небі летіла «Мрія».

    «Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України!», – додав Зеленський.

    Він додав, що немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішого, ніж удаваний друг.

    Тим часом 9 травня росіяни дізналися з телевізора правду про війну. Хакери нагадали жителям Росії, що на їхніх руках кров українських дітей.

    У Києві монумент «Батьківщина-мати» засяяв у кольорах прапора.

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    Теги: День Перемоги росія окупанти війна Мрія військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський записав звернення до 9 травня: Хрещатик побачить парад перемоги