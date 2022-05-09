Зеленський записав звернення до 9 травня: Хрещатик побачить парад перемоги

«Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо»

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення до 9 травня. Він наголосив, що Україна обов'язково переможе у цій війні, як перемогла над нацизмом у Другій світовій.

«Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного», – заявив Зеленський.

Президент нагадав, як 24 серпня 2021 року ми усією країною відзначали 30-річчя нашої Незалежності. Херщатиком йшли наші військові та техніка, а в небі летіла «Мрія».

«Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України!», – додав Зеленський.

Він додав, що немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішого, ніж удаваний друг.

Тим часом 9 травня росіяни дізналися з телевізора правду про війну. Хакери нагадали жителям Росії, що на їхніх руках кров українських дітей.

У Києві монумент «Батьківщина-мати» засяяв у кольорах прапора.

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