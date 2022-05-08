Гірше Чечні: про що говорять рашисти перед 9 травня

Одна з улюблених тем окупантів – ядерний апокаліпсис

Ядерні удари, паради та повернення додому. Про це говорять рашисти, що воюють в Україні зі своїми дружинами. Чергове перехоплення демонструють, що цікавить окупантів напередодні 9 травня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Гірше Чечні. Зараз іде найстрашніша війна в історії», подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: «У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?»

Одна з улюблених тем рашистів – ядерний апокаліпсис: «Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін».

Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: «Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом».

Усі чекають на повернення додому. Втім, вже розуміють, що таке щастя посміхнеться далеко не кожному з них.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині. Коли ж мають «вільний від роботи час», то пиячать і влаштовують між собою перестрілки та «поножовщину».

Нагадаємо, у телефонних розмовах росіяни обговорюють різні варіанти від’їзду з території України.

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