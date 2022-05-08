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    Події в Україні

    Гірше Чечні: про що говорять рашисти перед 9 травня

    Росіяни кажуть рідним, що потрапили в пекло - Гірше Чечні: про що говорять рашисти перед 9 травня
    Росіяни кажуть рідним, що потрапили в пекло
    фото з відкритих джерел

    Одна з улюблених тем окупантів – ядерний апокаліпсис

    Ядерні удари, паради та повернення додому. Про це говорять рашисти, що воюють в Україні зі своїми дружинами. Чергове перехоплення демонструють, що цікавить окупантів напередодні 9 травня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Гірше Чечні. Зараз іде найстрашніша війна в історії», подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: «У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?»

    Одна з улюблених тем рашистів – ядерний апокаліпсис: «Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін».

    Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: «Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом».

    Усі чекають на повернення додому. Втім, вже розуміють, що таке щастя посміхнеться далеко не кожному з них.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині. Коли ж мають «вільний від роботи час», то пиячать і влаштовують між собою перестрілки та «поножовщину».

    Нагадаємо, у телефонних розмовах росіяни обговорюють різні варіанти від’їзду з території України.

    Раніше окупанти розкрили моторошні подробиці катувань українських полонених (аудіо).

    Теги: росія окупанти війна путін наказ військові Україна речі окупація час #stoprussia
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    Гірше Чечні: про що говорять рашисти перед 9 травня