Евакуація з Луганщини зупинена. Рашисти обстрілюють «дорогу життя»

У Білогорівці тривають запеклі бої

Російські військові обстрілюють «дорогу життя» – трасу Лисичанськ–Бахмут, якою евакуюються мешканці Луганщини. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Евакуаційний автобус, що їхав до Білогорівки, аби забрати селян з усіх бомбосховищ, потрапив під ворожий вогонь, людей з села забрати не змогли.

Напередодні з Білогорівки можливістю евакуації скористувалися лише 49 людей, хоча транспорт був надісланий з розрахунком до 300 осіб.

Наразі в Білогорівці тривають запеклі бої. Окупанти змогли розкласти понтонну переправу через річку Сіверський Донець, українські військові намагаються її знищити, а рашисти хочуть прорватися на наш берег.

«Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива», – зазначив Гайдай.

Також 9 травня не буде завозу гумвантажів.

Гайдай додав, що розбирати завали в Білогорівській школі, на яку окупанти 7 травня скинули авіабомбу, неможливо через постійні обстріли.

«Надії на те, що хтось вижив – майже немає. Бо будівля не просто «склалася» і підвал завалило. Авіабомба розірвалася всередині, здійнялася пожежа і температура була критичною, кисню не залишилося. Чекаємо на тишу, аби продовжити розбирати завали. Орієнтовно в школі було 90 людей, 27 врятували, близько 60 скоріше за все загинули», – повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, 7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині, в якій знаходилося близько 90 людей.

За попередніми даними, загинули 60 осіб. Серед загиблих – два закарпатських волонтери.

Також 7 травня російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей.