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    9 травня росіяни дізналися з телевізора правду про війну (фото, відео)

    Хакери нагадали пересічним росіянам, що вони також винні у війні проти України - 9 травня росіяни дізналися з телевізора правду про війну (фото, відео)
    Хакери нагадали пересічним росіянам, що вони також винні у війні проти України
    фото із соцмереж

    Хакери нагадали жителям Росії, що на їхніх руках кров українських дітей

    Зранку 9 травня, коли Росія святкує День перемоги, тамтешнє телебачення несподівано нагадало росіянам про війну, яка триває в Україні.

    На російських телеканалах замість програми передач з’явився один і той же текст, присвячений «спецоперації», яку Володимир Путін проводить проти України.

    «На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ і влада брешуть. Ні війні», – повідомили російським обивателям хакери.

    Крім того, була зламана телепрограма російського медіахолдингу «Яндекс».

    Подібні повідомлення з’явилися з багатьох регіонів Росії. Так, у Комсомольську-на-Амурі усі телеканали, які транслює місцевий кабельний сервіс МТС «змінили» назву на все той же антивоєнний текст.

    Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні проти онлайн-ресурсів країни-агресора працює відома хакерська група Anonymous.

    Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

    Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.

    А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.

    Теги: росія окупанти телебачення війна Україна окупація #stoprussia
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    9 травня росіяни дізналися з телевізора правду про війну (фото, відео)