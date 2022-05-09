9 травня росіяни дізналися з телевізора правду про війну (фото, відео)

Хакери нагадали пересічним росіянам, що вони також винні у війні проти України

Хакери нагадали жителям Росії, що на їхніх руках кров українських дітей

Зранку 9 травня, коли Росія святкує День перемоги, тамтешнє телебачення несподівано нагадало росіянам про війну, яка триває в Україні.

На російських телеканалах замість програми передач з’явився один і той же текст, присвячений «спецоперації», яку Володимир Путін проводить проти України.

«На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ і влада брешуть. Ні війні», – повідомили російським обивателям хакери.

Крім того, була зламана телепрограма російського медіахолдингу «Яндекс».

Подібні повідомлення з’явилися з багатьох регіонів Росії. Так, у Комсомольську-на-Амурі усі телеканали, які транслює місцевий кабельний сервіс МТС «змінили» назву на все той же антивоєнний текст.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні проти онлайн-ресурсів країни-агресора працює відома хакерська група Anonymous.

Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ.

А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.