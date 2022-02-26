Ахметов надає 150 млн грн для захисників України

Третину грошей спрямують на медикаменти

Бізнесмен Рінат Ахметов направляє 150 млн грн на допомогу Україні. Про це повідомляє пресслужба бізнесмена.

«Україна в біді, і кожен з нас робить все, що може, щоб допомогти нашій країні. Я допомагав, допомагаю і буду допомагати народу України. Сьогодні я віддаю 150 млн грн, із яких 50 млн – на медикаменти та 100 млн грн – на допомогу столиці України місту Києву та киянам», – сказав Рінат Ахметов.

Список медикаментів екстреної допомоги Фонд визначає в координації з МОЗ України. Опрацьовуються гемоконтейнери, аптечки та інші медикаменти.

Для допомоги країні Рінат Ахметов об’єднав ресурси Благодійного фонду, ФК «Шахтар» та інших активів SCM.

Раніше Ахметов закликав владу, бізнес і громадян України до єдності та оголосив про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

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