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    Звернення президента до українців: список країн, які нас підтримують, збільшився

    Звернення президента до українців: список країн, які нас підтримують, збільшився
    фото з відкритих джерел

    «Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну» – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про процес домовленостей із різними світовими лідерами.

    Основні тези звернення:

    • Розмова з прем'єр-міністром Італії була вдалою, дипломатичні відносини між країнами зміцнилися;
    • Індія також підтримує Україну;
    • Зеленський подякував Ердогану за закриття Босфору для російських військових кораблів. Уряд Туреччини запропонував організувати переговори з Росією;
    • Швейцарія, Греція та Нідерланди також підтримують Україну;
    • Українські дипломати весь день виборювали відключення Росії від SWIFT, у них це вийшло. Окупант зазнає мільярдних збитків;
    • Зеленський спілкувався з лідерами духовенства, зокрема і з Папою Римським. Усі моляться за Україну та за мир на ній;
    • У метрополітені вже народжуються діти, отже, у ворога немає жодного шансу.

    26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.

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    Теги: окупанти Німеччина Швейцарія діти війна Путін Індія Володимир Зеленський Україна президент уряд
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    Звернення президента до українців: список країн, які нас підтримують, збільшився