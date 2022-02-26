Звернення президента до українців: список країн, які нас підтримують, збільшився
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«Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну» – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про процес домовленостей із різними світовими лідерами.
Основні тези звернення:
- Розмова з прем'єр-міністром Італії була вдалою, дипломатичні відносини між країнами зміцнилися;
- Індія також підтримує Україну;
- Зеленський подякував Ердогану за закриття Босфору для російських військових кораблів. Уряд Туреччини запропонував організувати переговори з Росією;
- Швейцарія, Греція та Нідерланди також підтримують Україну;
- Українські дипломати весь день виборювали відключення Росії від SWIFT, у них це вийшло. Окупант зазнає мільярдних збитків;
- Зеленський спілкувався з лідерами духовенства, зокрема і з Папою Римським. Усі моляться за Україну та за мир на ній;
- У метрополітені вже народжуються діти, отже, у ворога немає жодного шансу.
26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.