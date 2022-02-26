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    На Одещині з завтрашнього дня забороняють пересування транспорту

    На Одещині з завтрашнього дня забороняють пересування транспорту
    фото з відкритих джерел

    Збільшено час комендантської години з 19:00 до 6:00

    В Одеському регіоні з завтрашнього дня заборонено рух транспорту, крім спеціального. Про це повідомила пресслужба Одеської обласної військової адміністрації.

    Зазначається, що голова адміністрації Сергій Гриневецький на вимогу командира оперативного командування «Південь» 26 лютого вводить комендантську годину на території Одеської області з 19:00 до 06:00.

    Громадянам заборонено в зазначені години залишатися на вулицях і в інших громадських місцях без спеціальних документів.

    Крім того, 27 лютого в регіоні заборонено рух транспортних засобів. Виняток – служби невідкладної медичної допомоги, спеціалізовані транспортні засоби, які виконують термінове обслуговування, за умови включення спеціальних світлових сигналів, а також – рух машин, яким дозволено пересуватися за спеціальними перепустками.

    Нагадаємо, сьогодні на Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус.

    «5 людей загинуло 6 поранено, усі – жителі Торецької громади. Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с.Волохів Яр Ізюмського району Харківської області», - повідомив згодом голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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    Теги: окупанти війна обстріл Одещина час
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    На Одещині з завтрашнього дня забороняють пересування транспорту