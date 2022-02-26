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    Азербайджан надішле безкоштовне пальне для «швидких» та рятувальників

    Азербайджан надішле безкоштовне пальне для «швидких» та рятувальників
    фото з відкритих джерел

    Вночі буде від Азербайджану літак з медикаментами

    Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відправить паливо на заправки SOCAR.

    Пальне безкоштовно надаватиметься каретам швидкої допомоги та рятувальникам.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про процес домовленостей із різними світовими лідерами.

    26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.

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    Теги: ДСНС бензин літак Азербайджан Ільхам Алієв Володимир Зеленський президент
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    Азербайджан надішле безкоштовне пальне для «швидких» та рятувальників