Азербайджан надішле безкоштовне пальне для «швидких» та рятувальників

Вночі буде від Азербайджану літак з медикаментами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відправить паливо на заправки SOCAR.

Пальне безкоштовно надаватиметься каретам швидкої допомоги та рятувальникам.

За результатами моєї розмови з @azpresident усім заправкам @SOCARofficial в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про процес домовленостей із різними світовими лідерами.

26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.