Берлін розблокував постачання німецької зброї до України

Уряд Німеччини схвалив експорт німецької зброї з Нідерландів в Україну

Німеччина дозволила країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва до України. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва в Україну», – написав він.

Зокрема, вже відомо, що Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами, що свідчить про різку зміну військової політики Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО, пише Politico.

До сьогодні Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту.

Зсув у позиції Німеччини відбувається у міру того, як численні західні союзники мобілізуються, щоб відправити Україні більше зброї, боєприпасів та навіть систем протиповітряної оборони.

Скасування може означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні, оскільки більша частина зброї та боєприпасів на континенті принаймні частково зроблена в Німеччині, що дає Берліну законний контроль над її передачею.

Тим не менш, зміна позиції Берліна не обов'язково означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені, оскільки кожен випадок вирішується індивідуально.

26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.