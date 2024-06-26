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Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний і взявся рятувати сезон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний і взявся рятувати сезон
фото з відкритих джерел

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов з усіх сил намагається залучити відпочивальників у Крим

Усвідомлюючи смертельну небезпеку, яка чатує на відпочивальників у Криму, так званий «глава» півострова Сергій Аксьонов хоче запровадити державне страхування життя та здоров'я туристів, які отримають травми внаслідок бойових дій у Криму. Про це повідомляє DonPress із посиланням на джерела в окупаційному «уряді» Криму.

«Глава Криму запропонував упровадити на державному рівні спеціальне страхування життя та здоров'я відпочивальників. З виплатами туристам, які отримають травми внаслідок бойових дій, та родичам відпочивальників, які можуть загинути в Криму», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що запропоноване Аксьоновим страхування покриватиме витрати на лікування та реабілітацію туристів, які постраждали внаслідок бойових дій, а також виплати сім'ям загиблих. Деталі програми страхування не розголошуються. 

Зазначається, що пропозиція Аксьонова з'явилася на тлі зростаючої кількості атак на Крим. 

Цікаво, що аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дані про нещодавню ракетну атаку на Крим, дійшовши висновку, що населення окупованого півострова постраждало від роботи російської ППО, а не спеціального націлювання ракети. 

Як повідомлялося, тимчасово окупований Крим можна відрізати від поповнення запасів і повернути під контроль України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

До слова, у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали «Шахеди» по Україні. Про це посилаючись на супутникові знімки. На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок, добре видно пожежу на мисі Чауда в анексованому Криму.

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Теги: Сергій Аксьонов окупація Крим поранення страхування відпочинок

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