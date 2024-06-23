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Буданов розповів, що змусить росіян покинути Крим

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Буданов розповів, що змусить росіян покинути Крим
За словами Буданова, ракети великої дальності Atacms можуть зруйнувати Кримський міст
фото з відкритих джерел

Якщо росіян у Криму відрізати від поповнення запасів, то це змусить їх підкоритися

Тимчасово окупований Крим можна відрізати від поповнення запасів і повернути під контроль України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

Як зазначає очільник української розвідки, Російська Федерація захопила Кримський півострів для того, щоб перетворити його на величезну військову базу. Це дозволяє контролювати більшу частину південного узбережжя України. На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів, то це дозволить змусити їх підкоритися.

Керівник ГУР зауважив, що поділяє думку колишнього командувача армією США в Європі генерала Бена Ходжеса, який стверджував, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися. 

Буданов нагадав, що безпілотники українського виробництва «Магура» вже були використані для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися з Криму. 

«Вони вже в пастці біля порту Новоросійськ. Нам просто потрібно переконатися, що всі залишки флоту відкинуті на територію Російської Федерації. У Чорному морі вже давно не залишилося бойових кораблів», – наголосив він.

Наступним кроком Кирило Буданов називає припинення всіх поставок російським військам у Криму через улюблений проєкт Путіна – Керченський міст. Він вважає, що ракети великої дальності Atacms, які США поставили в Україну останніми місяцями, можуть зрештою зруйнувати міст. 

За словами очільника розвідки, ті, хто стверджує, що Atacms недостатньо потужні, щоб виконувати цю роботу, помиляються.

«Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію», – наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло развожаєв поскаржився на атаку в Telegram.

За даними місцевого Telegram-каналу «Крымский ветер», вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. Зазначається, що в районі пляжу Учкуївка у Севастополі через роботу ворожої ППО постраждали люди.

Згодом стало відомо, що через роботу російської ППО сьогодні у Севастополі постраждали 124 особи, серед них – 27 дітей. Такі цифри наводить російське Міністерство охорони здоров’я.

Водночас так званий губернатор Развожаєв повідомив про п’ятьох загиблих, серед них – три дитини. За інформацією російських пабліків, зокрема, загинула 9-річна дочка заступника мера Магадана, який привіз родину до окупованого Криму на відпочинок.

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Теги: Крим Керченський міст Кирило Буданов

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