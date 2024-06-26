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РФ у Криму розміщує військові об’єкти біля цивільних районів: ЦНС про причину зміни тактики

Оксана Коваль
glavcom.ua
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РФ у Криму розміщує військові об’єкти біля цивільних районів: ЦНС про причину зміни тактики
Росія перейшла до розміщення військових частин поблизу цивільних районів у Криму
Колаж: ЦНС

Це пов'язано з намаганням стримати українські удари. РФ, за звичною для себе схемою, прикривається цивільним населенням

Зважаючи на систематичні і результативні дії Сил оборони України в анексованому Криму, ворог перейшов до цілеспрямованого розміщення військових об’єктів біля цивільних районів. Мета такої зміни тактики, як зазначають у Центрі національного спротиву, – стримати українські удари. Тобто, по суті, йдеться про звичний для Москви прийом прикривання цивільними.

«Російська сторона систематично порушує правила міжнародного гуманітарного права, які свідчать, що військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них. Але прикриття мирним населенням – це про Росію», – йдеться на сайті ЦНС.

Практика розташування військових РФ у школах, лікарнях та інших громадських закладах поширюється на усі тимчасово окуповані території України, додають у Центрі нацспротиву і закликають до співпраці людей з тимчасово окупованих регіонів.

«Маєш інформацію про розташування ворожих позицій, техніки – повідомляй на наш чат-бот. Анонімність гарантуємо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, The Wall Street Journal нещодавно розкрила деталі роботи СБУ щодо знищення російських кораблів у Криму.

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Теги: Крим системи ППО росіяни ворог правила окуповані території військові Міноборони РФ війна Міноборони спротив

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