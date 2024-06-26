На полігоні у Криму, звідки росіяни запускають «шахеди» по Україні, спалахнула пожежа (фото)

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо

У тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали «Шахеди» по Україні. Про це посилаючись на супутникові знімки повідомляє Крим.Реалії.

На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок, добре видно пожежу на мисі Чауда в анексованому Криму.

Як зазначається, саме тут розташований військовий полігон російських окупантів з якого, за словами представників ЗСУ, російські загарбники атакують цілі в Україні боєприпасами, що баражують, типу «шахед/герань».

👀В окупованому Криму на мисі Чауда, звідки окупанти запускають по Україні безпілотники, почалася пожежа. pic.twitter.com/dpVuatc3Nr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 26, 2024

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.

До відома, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дані про нещодавню ракетну атаку на Крим, дійшовши висновку, що населення окупованого півострова постраждало від роботи російської ППО, а не спеціального націлювання ракети.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів.

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.