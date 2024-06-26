Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На полігоні у Криму, звідки росіяни запускають «шахеди» по Україні, спалахнула пожежа (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На полігоні у Криму, звідки росіяни запускають «шахеди» по Україні, спалахнула пожежа (фото)
Саме на мисі Чауда розташований військовий полігон російських окупантів
Крим.Реалії.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо

У тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали «Шахеди» по Україні. Про це посилаючись на супутникові знімки повідомляє Крим.Реалії.

На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок, добре видно пожежу на мисі Чауда в анексованому Криму.

Як зазначається, саме тут розташований військовий полігон російських окупантів з якого, за словами представників ЗСУ, російські загарбники атакують цілі в Україні боєприпасами, що баражують, типу «шахед/герань».

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.

До відома, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дані про нещодавню ракетну атаку на Крим, дійшовши висновку, що населення окупованого півострова постраждало від роботи російської ППО, а не спеціального націлювання ракети. 

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів. 

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

Теги: пожежа дрон Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Віталій Борт кілька разів літав до окупованого Криму з Росії
Рада виключила з тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій нардепа від ОПЗЖ
4 червня, 14:26
Сили ППО збили вночі над Хмельницькою областю один «Шахед
На Хмельниччині після атаки «Шахедів» сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
6 червня, 08:15
Українська енергосистема зазнала багато серйозних пошкоджень
Атаки окупантів на енергосистему: скільки піде часу на відновлення
2 червня, 21:02
Ліквідація наслідків пожежі триває, працюють всі оперативні служби
Унаслідок атаки ворога на Київщині загорівся промисловий об'єкт
7 червня, 06:10
На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
7 червня, 18:13
Український дрон у небі над Північню Осетією
Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок
8 червня, 12:40
Троє жінок дістали поранення внаслідок удару FPV-дрона
На Сумщині росіяни атакували з дрона автобус із цивільними: є поранені
14 червня, 10:47
Під час повітряної тривоги на Львівщині лунали вибухи
РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині
22 червня, 05:41
Костянтина Старчукова засуджено до чотирьох років колонії
У Росії засудили чоловіка за спробу підпалу мавзолея Леніна
Вчора, 07:08

Події в Україні

Офіс генпрокурора оголосив підозру очільнику російського «Мосфильма» Шахназарову
Офіс генпрокурора оголосив підозру очільнику російського «Мосфильма» Шахназарову
Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний і взявся рятувати сезон
Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний і взявся рятувати сезон
Україна відзначає День кримськотатарського прапора: історія та традіції свята
Україна відзначає День кримськотатарського прапора: історія та традіції свята
ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську
ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську
Операція триває: розвідка анонсувала продовження обміну полоненими
Операція триває: розвідка анонсувала продовження обміну полоненими
Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)
Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
7174
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
5665
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
5333
Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна

Новини

Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua