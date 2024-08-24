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Активісти підняли прапор в Криму до Дня Незалежності (фото)

Юлія Хоменко
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Активісти підняли прапор в Криму до Дня Незалежності (фото)

Українські плакати та символіка з'явилася в окупованих містах, зокрема у Севастополі, Сімферополі, Ялті, Алушті, Сімеїзі

Напередодні Дня Незалежності України активісти руху «Жовта стрічка» та інші небайдужі громадяни провели масштабну акцію «Ми є» на тимчасово окупованих територіях, включаючи Крим. Про це активісти повідомили в новому дописі на каналі руху  в Telegram.

У різних містах, від Севастополя до Ящикового, з'явилися українські прапори, плакати та інші символи, що підкреслюють незламний дух українців та їхню віру у звільнення.

Організатори акції заявили:

«Ми чинимо спротив і працюємо на перемогу. Ми чекаємо Збройні Сили України та свободу, від якої ніколи не відречемося і за яку стоятимемо до кінця, а саме – до повної деокупації та визволення усіх 603 628 км²», – пишуть організатори.

Активісти підняли прапор в Криму до Дня Незалежності (фото) фото 1

Зазначається, що фото зроблене неподалік Сімферопольського водосховища.

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Публикация от Телебачення Торонто (@toronto_tv)

До акції «Ми є» приєднались небайдужі українці з Севастополя, Сімферополя, Ялти, Алушти, Сімеїза, Мелітополя, Маріуполя, Горлівки, Донецька, Луганська, Харцизька, Алчевська, Нової Каховки, Генічеська, Бердянська, Сєверодонецька, Старобільська, Голої Пристані, Ящикового.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

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Теги: Крим прапор українці активісти

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