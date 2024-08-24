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У Криму викрито ще двох поплічників окупантів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Криму викрито ще двох поплічників окупантів
До суду передано обвинувальні акти стосовно двох «депутатів» із тимчасово окупованого Криму
фото з відкритих джерел

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя направила до суду обвинувальні акти проти двох депутатів

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя передала до суду обвинувальні акти стосовно двох українських громадян, які брали участь у незаконних виборах на півострові. Їм інкримінується колабораційна діяльність, що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох громадян України, які взяли участь у проведенні незаконних виборів на півострові. Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Один з обвинувачених у квітні 2023 року був обраний депутатом «Алуштинської міської ради» від партії «Єдина Росія» та очолив відповідну «комісію». Другий фігурант у вересні 2023 року став депутатом ради «Тернівського муніципального округу» м. Севастополя.

Прокуратура зазначає, що своїми діями обвинувачені сприяють реалізації політики окупаційної влади РФ та забезпечують її діяльність на тимчасово окупованій території Криму.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

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Теги: Крим прокуратура партії

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