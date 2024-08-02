Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща запроваджує нові виплати для українських біженців: як отримати гроші

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Польща запроваджує нові виплати для українських біженців: як отримати гроші
Польща дасть додаткову допомогу українцям
фото із відкритих джерел

Українці зможуть отримати нову фінансову підтримку

З жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.

Як пише Inpoland.net.pl, програма Aktywny rodzic забезпечить три види фінансової підтримки.

  • Aktywni rodzice w pracy – для працюючих батьків.
  • Aktywnie w domu – для тих, хто виховує дитину вдома.
  • Aktywnie w żłobku – на послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Доступ до допомоги матимуть українці, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Щоб претендувати на допомогу, заявники повинні відповідати наступним умовам:

  • Мати статус UKR (громадянина України) для себе та дитини.
  • Перебувати на території Польщі безперервно протягом 365 днів на момент подання заяви.

В рамках програми Aktywnie w żłobku українці зможуть отримати фінансову підтримку для:

  • Оплати ясел.
  • Оплати дитячих клубів.
  • Оплати денної няні.

Допомога надаватиметься до трьох років. У випадку труднощів з дошкільною освітою, виплати триватимуть до завершення навчального року, коли дитині виповниться чотири роки.

Розмір допомоги складе:

  • 1,5 тис. злотих щомісяця на одну дитину (15,2 тис. грн).
  • 1,9 тис. злотих щомісяця на дитину з інвалідністю (19,3 тис. грн).

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

Нагадаємо, з 1 липня 2024 року, у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.

Читайте також: Українські біженці рятують економіку Європи
Теги: дитина 24 лютого біженці послуги батьки українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місце вбивства Ірини Фаріон небайдужі громадяни несуть квіти та лампади
Вбивство Фаріон. Проміжні політичні підсумки
21 липня, 16:00
Мігранти у Євросоюзі допомогають боротись із демографічною кризою
Біженці вирішують головну проблему Євросоюзу – Reuters
12 липня, 08:12
Для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
13 липня, 09:59
Естонія намагається допомогти українцям не тільки фінансово, а й психологічно
Естонія продовжує допомагати біженцям з України: які виплати можна отримати
17 липня, 08:30
Раніше повідомлялося, що експрацівники SpaceX судитимуться з Ілоном Маском через домагання та приниження
«Остання крапля»: Маск перенесе офіси SpaceX і X в інші штати через закон про трансгендерів
17 липня, 14:51
Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих
Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
18 липня, 13:05
Група українських студентів очікує на зустріч з Володимиром Зеленським в Українському центрі
Литва зробила заяву щодо фінансування навчання українських студентів
29 липня, 18:41
Голоси американців українського походження на виборах у США можуть вирішити, чи існуватиме Україна далі
Українці на виборах президента США матимуть вирішальну роль – прогноз Тімоті Снайдера
30 липня, 17:02
День Незалежності – найголовніше свято в серпні для українців
Державні та міжнародні свята у серпні 2024 року
30 липня, 22:00

Соціум

Польща запроваджує нові виплати для українських біженців: як отримати гроші
Польща запроваджує нові виплати для українських біженців: як отримати гроші
Путін розцілував жінку: хто така Анна Дульцева і навіщо вона диктатору
Путін розцілував жінку: хто така Анна Дульцева і навіщо вона диктатору
Венеція «порадувала» туристів новими обмеженнями у пік сезону
Венеція «порадувала» туристів новими обмеженнями у пік сезону
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
Як Путін обіймався з кілером та шпигунами (фото, відео)
Як Путін обіймався з кілером та шпигунами (фото, відео)
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
21K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
8450
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6346
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну
6283
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua