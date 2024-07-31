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Понад 700 тис. боргів за комуналку: в яких областях платять найменше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Понад 700 тис. боргів за комуналку: в яких областях платять найменше
Найбільше боржників за комуналку зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях
фото: glavcom.ua

Найчастіше боржники не сплачують за опалення, водопостачання та електроенергію

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилася кількість боргів за комунальні послуги. Так, з лютого 2022-го до липня 2024 року їх кількість зросла з 512,3 тис. до 701 тис. Про це повідомляє «Опендатабот».

Найбільше боржників зафіксовано у Дніпропетровській області – 100 326 людей, що становить 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом ідуть Харківська та Донецька області – 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно. Найменше боргів зафіксовано на Луганщині (2,8 тисячі), Рівненщині (3,9 тисячі) та Херсонщині (5,3 тисячі).

Як змінювалася кількість боргів за комуналку
Як змінювалася кількість боргів за комуналку
фото: «Опендатабот»

Найчастіше боржники не сплачують за опалення (зафіксовано 258,8 тис. таких випадків), водопостачання (130,2 тис.) та електроенергію (67,9 тис.). Ще понад 60 тис. не сплатили за житлове обслуговування та понад 57 тис. – за газ.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні уряд запровадив мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників з комуналки. А втім, у 2024 році цей мораторій скасували. Нині обмеження діють лише у разі, якщо будинок споживача зазнав пошкодження внаслідок бойових дій.

Де найбільше боржників за комуналку
Де найбільше боржників за комуналку
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо,  31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн. Тариф на світло змінився з 1 червня 2024 року. Новий становить 4,32 грн за кВт.

До слова, Кабінет міністрів спростив призначення субсидій, прибравши зайву бюрократію у взаємодії між Пенсійним фондом та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

Читайте також: Малозабезпечені платять, багатії – ні. Хто у Києві боргує за комуналку
Теги: комуналка борг українці електроенергія водопостачання газ Харківщина Дніпропетровщина

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