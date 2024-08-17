Після війни мріяв купити будинок в Іспанії. Згадаймо Валентина Космину

У травні 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ та став на захист Вітчизни. Брав участь у бойових діях на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентина Космину.

10 серпня, мужньо захищаючи нашу рідну країну, загинув 29-річний гніванчанин Валентин Космина. Про це повідомила Гніванська територіальна громада.

Валентин народився 16 жовтня 1994 року у місті Гнівань на Вінниччині, навчався у загальноосвітній школі №2. Після закінчення школи вступив до Вінницького фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Пізніше продовжив своє навчання у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю «Цивільне та промислове будівництво».

Тривалий час разом із сім’єю проживав у Польщі. Після повернення в Україну проживав у Бучі, де працював на меблевій фабриці.

24 лютого у складі добровольчого батальйону, отримавши зброю, мужньо зустрів ворога та разом з побратимами не дав просунутися окупантам далі.

У травні 2022 року Валентин Космина добровільно вступив до лав ЗСУ та став на захист Вітчизни фото: Гніванська територіальна громада

У травні 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ та став на захист Вітчизни. Брав участь у бойових діях на Донеччині.

10 серпня 2024 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Антонівка, Донецької області, Валентин загинув.

В цивільному житті чоловік був дуже доброю, щирою та відповідальною людиною.

«Валентин мріяв після закінчення війни придбати будинок в Іспанії, але його мрія так і не здійснилася», – пригадує Ольга, дружина загиблого воїна.

«Мій син був дуже мудрим, розумним, любив навчатися. Його дипломна робота ще до цього часу зберігається в музеї навчального закладу», – розповідає мати Наталія.

У чоловіка залишилися мати, дружина, двоє дітей, брат, бабуся та дідусь.

Траурний кортеж з тілом полеглого героя зустріли у Гнівані 13 серпня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.