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Загинув під час бойових дій на території Росії. Згадаймо Олега Шпідька

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час бойових дій на території Росії. Згадаймо Олега Шпідька
Олег Шпідько загинув під час бойових дій на території Росії, поблизу населеного пункту Ольгівка
колаж: glavcom.ua

У 2023 році Олег Шпідько був демобілізований за станом здоров'я, але вже у 2024 році він повторно пішов добровольцем на захист держави

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Шпідька. 

Трагічна звістка про загибель захисника надійшла до Пирятинської громади. 13 серпня, під час бойових дій на території Росії, поблизу населеного пункту Ольгівка, обірвалося життя пирятинця Олега Шпідька. Про це повідомила Пирятинська громада. 

Народився Олег Шпідько 25 грудня 1992 року у Пирятині. Навчався спочатку в Пирятинському ліцеї, далі – у Калиновомостівській школі. Фах лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу здобув у Ічнянському аграрному ліцеї.

За словами рідних, Шпідько виріс бунтарем, але завжди був готовий подати руку допомоги кожному, хто її потребував.

На захист України від російських окупантів вперше Олег Шпідько добровільно став наприкінці 2022 року, захищав рідну землю на різних ділянках фронту.

У 2023 році Олег Шпідько був демобілізований за станом здоров'я. Але думки щодо повернення до лав захисників не покидали чоловіка і вже у 2024 році він повторно пішов добровольцем на захист держави.

Попрощалися із захисником України Олегом Шпідьком 21 серпня 2024 року у місті Пирятин. Траурний мітинг відбувся на площі перед адмінбудівлею Пирятинської міської ради. 

Прощання із захисником України Олегом Шпітьком
Прощання із захисником України Олегом Шпітьком
фото: Пирятинська громада
Загинув під час бойових дій на території Росії. Згадаймо Олега Шпідька фото 1
фото: Пирятинська громада
Загинув під час бойових дій на території Росії. Згадаймо Олега Шпідька фото 2
фото: Пирятинська громада

У загиблого захисника залишилися батьки, дружина, діти та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна хвилина мовчання

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