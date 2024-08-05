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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Спецоперація у Морозовську. КАБів стане менше

glavcom.ua
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Розвідка показала кадри зі супутника знищення Су-34 та складу бойового комплекту на аеродромі «Морозовськ»
колаж: glavcom.ua/фото: gur.gov.ua

КАБів у росіян стане все менше

Атака безпілотників Служби безпеки України на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області, окрім живописних кадрів велетенського феєрверка, дала нам ще багато цікавої інформації для роздумів.

По-перше, підлеглі Малюка атакували не одиночними дронами, а роєм з десятків (за деякою інформацією – понад півсотні) БПЛА. Це означає, що Україна вже виготовляє та застосовує кількість дронів, більшу, ніж у ворога. Що також підтверджують оцінки західних експертів.

По-друге, спецоперація у Морозовську вимагала ретельного планування на всіх етапах, серйозної розвідки та аналізу інформації. Адже був уражений не просто аеродром, а склади зі зброєю, включно з КАБами, що стали справжнім кошмаром для наших бійців на фронті і цивільних у прифронтовій зоні. Це призвело до небаченої детонації. Радіус ураження справді вражає, це видно і на відео з місця події і на супутникових знімках.

По-третє, це вже не перша атака на аеродром у Морозівську. Вдалу атаку безпілотники Служби вже проводили у квітні. І здавалося б, росіяни мали б бути готові до подібних атак. Але ні. Очевидно, що їм уже банально не вистачає засобів ППО, а ті що є – українці навчилися обходити.

Зауважу, що атака на аеродром була не єдиною за ніч. Безпілотники Служби продовжують підривати нафтобази і НПЗ. Цього разу уразили нафтобазу «Губкінська» у Бєлгородській області. Такі удари – детально прорахована стратегія по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки.

Прильоти по території РФ стали вже практично щоденними. І тільки посилення цих ударів – шлях до переламу у цій війні. 

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Теги: розвідка українці Україна аеродром росіяни росія

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