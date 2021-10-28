Активісти знайшли на Миколаївщині ще один пам’ятник Чапаєву

Пам'ятник начальнику дивізії Червоної армії Василю Чапаєву виявили у селі Мазурове на Миколаївщині

Активісти пообіцяли спробувати зробити так, аби до нового року пам’ятника вже не було.

Активісти проєкту «Декомунізація. Україна» виявили ще один пам'ятник начальнику дивізії Червоної армії Василю Чапаєву. Про це йдеться на сторінці руху у Facebook.

«І ми знайшли ще один пам'ятник Чапаєву. Цього разу у селі Мазурове Кривоозерського району на Миколаївщині», – зазначається у повідомленні.

Активісти пообіцяли спробувати зробити так, аби до нового року пам’ятника вже не було.

Нагадаємо, у місті Лубни Полтавської області у ніч проти 26 жовтня активісти знесли пам'ятник начальнику дивізії Червоної армії Василю Чапаєву. Пам'ятник Чапаєву мали давно демонтувати, однак у 2015 році він був перейменований на пам'ятник Чапаєвській дивізії та залишився стояти.

Тієї ж ночі у Лохвиці було знесено Пам'ятник комсомольцям.

Згодом поліція відкрила справу проти патріотів, які знесли пам’ятник Чапаєву (фото).

До слова, у Львові демонтували радянську зірку з військового меморіалу.

Нагадаємо, львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова.