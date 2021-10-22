Львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова (фото)

Рішення про перепоховання Кузнєцова розглядали на вимогу Касаційного адміністративного суду Верховного суду України

Сьогодні, 22 жовтня, виконком Львівської міської ради не погодився з рішенням суду та не дозволив ексгумувати та перепоховати останки радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова. За відповідне рішення всі члени виконкому проголосували одноголосно, повідомляє «Вголос».

На думку секретаря Львівської міськради Маркіяна Лопачака, таке рішення суду є намаганням спонукати львів'ян до співпраці з країною-агресором.

«Черговий суд вчергове спонукав Львівську міську раду передати останки совєцького диверсанта, агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Московію. І Львівська міська рада вчергове відмовилася одноголосним рішенням виконавчого комітету. Бо позиція Львова чітка і незмінна: ніякої співпраці з агресором, одвічним ворогом України і вбивцею українців не може бути», – заявив він.

Микола Кузнєцов

За словами історика Романа Грицьківа, постать агента НКВС Кузнєцова, є однією з найсуперечливіших та провокативних в історії України. «Кузнєцов був одним з тих, хто, під виглядом німецького офіцера, активно провокував ситуації, щоби німці проводити масові репресії проти цивільного населення та боролися з УПА», – зазначив Грицьків.

Також історик додав, що може так статися, що під час ексгумації виявиться, що могила – порожня. «Є точка зору, що там немає його останків. Там, можливо, ніхто й не похований. Історики постійно дискутують, чи він там є, чи нема. І ексгумація нарешті підтвердить чи спростує цю гіпотезу», – уточнив він.

Рішення про перепоховання Миколи Кузнєцова розглядали на вимогу Касаційного адміністративного суду Верховного суду України, який зобов’язав виконком Львівської міськради дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова на меморіальному комплексі у російському Єкатеринбурзі. Раніше львівська мерія неодноразово відмовлялася провести ексгумацію та передати рештки радянського агента його родичам у Єкатеринбурзі.

Водночас, як пояснила під час засідання виконкому директор юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, до міськради вже надійшли рішення Окружного адміністративного суду та Восьмого апеляційного адміністративного суду, які зобов’язали виконком розглянути це питання.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.

Нагадаємо, Центр досліджень визвольного руху почав публікувати у відкритому доступі документи з архіву Внутрішніх військ НКВД, в яких ідеться про боротьбу проти Української повстанської армії.

До слова, в Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС.